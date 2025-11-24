FAMIGLIA NEL BOSCO: DOCUMENTI AL MINISTERO, AL VIA ACCERTAMENTI

ROMA – L’autorità giudiziaria de L’Aquila – a quanto apprende l’Ansa – ha inviato al Ministero della Giustizia la documentazione riguardante la vicenda della sospensione della potestà genitoriale alla coppia che con tre figli minori vive in un bosco a Palmoli, in provincia di Chieti. Il Guardasigilli Carlo Nordio ha avviato gli accertamenti sul caso e saranno quindi verificate eventuali violazioni.

