FAMIGLIA NEL BOSCO: DOMANI UDIENZA DOCUMENTALE, VALDITARA, “CI ATTENIAMO AD CERTIFICAZIONI SCUOLE”

CHIETI, – È un’udienza prettamente documentale quella fissata per domani in Corte d’Appello all’Aquila, con i giudici chiamati a pronunciarsi sul reclamo proposto dagli avvocati Marco Femminella e Danila Solinas contro l’ordinanza del Tribunale dei minori che ha disposto la sospensione della responsabilità genitoriale per i genitori della ‘famiglia del bosco’ di Palmoli e la collocazione dei tre figli minori della coppia in una casa famiglia di Vasto.

I giudici di appello, che esamineranno le note depositate telematicamente dalla difesa, dalla curatrice e dalla tutrice dei minori, hanno 60 giorni di tempo per decidere, che decorrono dal deposito del reclamo, presentato il 27 novembre scorso.

E’ nuovamente intervenuto intanto il ministro per l’istruzione Giuseppe Valditara, oggi a Milano, parlando del caso della famiglia del bosco, dopo che la tutrice dei bambini ha detto che la più grande sa scrivere a malapena il suo nome.

“E’ evidente che faremo anche noi le nostre valutazioni, ma il Ministero si attiene a quelle che sono le certificazioni ufficiali delle scuole che hanno rilasciato questi documenti. Il certificato della scuola Polo, della scuola di riferimento e il certificato della scuola che ha fatto l’esame – ha spiegato il ministro – dicono che quella bambina aveva le competenze per passare dalla seconda elementare alla terza elementare; dopodiché ovviamente questo sarà valutato dai periti. E’ evidente che faremo anche noi le nostre valutazioni, ma il ministero si attiene a quelle che sono le certificazioni ufficiali delle scuole che hanno rilasciato questi documenti”.