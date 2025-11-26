FAMIGLIA NEL BOSCO: GARANTE INFANZIA, “BAMBINI SONO SERENI, RISPETTO ASSOLUTO PRIVACY”

26 Novembre 2025 16:36

Regione - Cronaca, L'Emiciclo informa

L’AQUILA – “I bambini sono sereni e adeguatamente sostenuti nel percorso che stanno affrontando”.

Così, in una nota, la garante dell’Infanzia e dell’Adolescenza della Regione Abruzzo, Alessandra De Febis, che  ieri, 25 novembre, è tornata a far visita ai bambini coinvolti nella vicenda di Palmoli, attualmente collocati in luogo protetto.





Si tratta di una visita che si aggiunge a quelle già effettuate nei giorni scorsi, in coerenza con la propria funzione istituzionale di vigilanza e tutela.

L’avvocato De Febis rinnova inoltre l’appello “al rispetto assoluto della privacy dei minori”, sottolineando come “ogni esposizione mediatica e ogni forma di pressione o fomentazione dell’odio rischino di nuocere proprio a chi si intende proteggere. L’unico interesse che deve guidare l’opinione pubblica e le istituzioni è, e resta, la tutela dei bambini”, conclude.

