FAMIGLIA NEL BOSCO: IL 6 DICEMBRE MANIFESTAZIONE A ROMA

PESCARA – Una manifestazione nazionale di solidarietà nei confronti della “famiglia nel bosco” è stata organizzata per il prossimo 6 dicembre a Roma, davanti alla sede del ministero della Famiglia e delle Pari Opportunità.
Concittadini, amici e conoscenti del nucleo familiare hanno deciso di portare in piazza la protesta contro la decisione del tribunale dei minorenni dell’Aquila di allontanare i tre figli minori della coppia anglo-australiana che da anni vive in un rudere nei boschi a Palmoli, in provincia di Chieti.
Contemporaneamente è stata lanciata una petizione online, la seconda, per invitare chi interessato a partecipare al sit-in di piazza Santi Apostoli a Roma contro una “misura estrema che sembra basata su una valutazione culturale dello stile di vita dei genitori”.
“Questo caso – scrivono gli organizzatori – non riguarda solo una famiglia del bosco, riguarda tutti noi”.
