FAMIGLIA NEL BOSCO: LA LEGA ABRUZZO SI MOBILITA, RACCOLTA FIRME NELLE PRINCIPALI PIAZZE

L’AQUILA – La Lega Abruzzo si mobilita a sostegno della famiglia che vive nel bosco di Palmoli e lancia una raccolta firme affinchè i tre bambini possano tornare a vivere con i propri genitori.

“Nei prossimi giorni – spiega in una nota Vincenzo D’Incecco, coordinatore regionale della Lega – saremo nelle principali piazze abruzzesi con i gazebo perchè il provvedimento del Tribunale dei Minorenni va rivisto”.

“Quella famiglia non va smembrata, ma tutelata. I bambini hanno il diritto di stare con la mamma e il papà, che hanno sempre garantito loro amore, cura e anche istruzione. Vogliamo che torni a prevalere il buon senso”.

“Siamo al fianco dei genitori di Palmoli e dei loro figli – conclude – per difendere un principio fondamentale: la libertà di ogni genitore di educare i propri bambini con amore e responsabilità”.