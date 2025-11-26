FAMIGLIA NEL BOSCO: MARSILIO INCONTRA GARANTE MINORI, “I BAMBINI STANNO BENE E SONO SERENI”

L’AQUILA – “Desidero informare che questa mattina ho incontrato il garante regionale per l’Infanzia e l’Adolescenza, Alessandra De Febis, che in questi giorni ha fatto più volte visita ai bambini accolti nella struttura protetta. Il confronto è stato utile e importante per avere un quadro diretto e aggiornato sulla loro condizione. Il garante mi ha confermato che i piccoli stanno bene, sono sereni, in buone condizioni di salute e, nonostante si trovino in una situazione per loro completamente nuova, affrontano questo passaggio con equilibrio. Mi rincuora sapere che siano stati trovati insieme alla madre in un clima di tranquillità, senza segnali di criticità emotive o relazionali”.

Così, in una nota, il presidente della Regione Marco Marsilio sul caso della famiglia che vive in una casa nel bosco a Palmoli (Chieti) dopo la sospensione della potestà genitoriale a padre e madre e l’allontamento dei tre figli, di età comprese tra i 6 e gli 8 anni.

“Continuo a coltivare la speranza che i bambini possano presto tornare a casa – sottolinea Marsilio -, nel rispetto delle valutazioni delle autorità competenti e del superiore interesse dei minori. Mi auguro che tutte le parti coinvolte possano dialogare costruttivamente, nella ricerca di una soluzione che possa garantire il rispetto di una scelta di vita così affascinante e particolare, garantendo allo stesso tempo una crescita sana ed equilibrata dei bambini”.

“Sapere che, in questa fase delicata, sono seguiti con attenzione e in un contesto che garantisce protezione, rappresenta per tutti noi un elemento di conforto e una responsabilità che continuiamo a seguire con la massima serietà”, conclude.