FAMIGLIA NEL BOSCO: MELONI E NORDIO VALUTANO INVIO ISPETTORI

21 Novembre 2025 19:25

Chieti - Cronaca, Politica

ROMA – Durante un incontro, il ministro della Giustizia Carlo Nordio e la premier Giorgia Meloni – a quanto apprende l’Ansa – hanno discusso della vicenda che ha riguardato la sospensione della potestà genitoriale alla coppia che con tre figli minori vive in un bosco a Palmoli, in provincia di Chieti.





Secondo quanto trapela, la premier è allarmata per il caso ed è in attesa di ulteriori indicazioni sulla vicenda per valutare se procedere, in accordo con il Guardasigilli, all’invio di ispettori del ministero della Giustizia affinché valutino il caso.

Commenti da Facebook

RIPRODUZIONE RISERVATA
Download in PDF©
  1. FAMIGLIA NEL BOSCO: MELONI E NORDIO VALUTANO INVIO ISPETTORI
    ROMA - Durante un incontro, il ministro della Giustizia Carlo Nordio e la premier Giorgia Meloni - a quanto apprende...


Ti potrebbe interessare:

ARTICOLI PIÙ VISTI: