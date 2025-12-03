FAMIGLIA NEL BOSCO: MINACCE AD ANGRISANO E D’EGIDIO, OGGI RIUNIONE ANM AL TRIBUNALE DELL’AQUILA

L’AQUILA – Riunione di urgenza oggi alle 15.30 al Tribunale dell’Aquila, dall’Associazione nazionale magistrati (Anm): all’odine del giorno i violenti attacchi subiti da Cecilia Angrisano, presidente del il tribunale per i minorenni, e il pubblico ministero Angela D’Egidio. Questo a seguito dell’ordinanza che ha disposto, dopo una istruttoria durata un anno, l’allontanamento dei tre figli piccoli di Catherine e Nathan, la coppia anglo-australiana che vive nel bosco di Palmoli in una rudere. Sui social c’è chi arriva alle minacce di morte.

Sarà presente anche il vicepresidente nazionale dell’Anm, Marcello De Chiara, e la presidente distrettuale Virginia Scalera.

La Giunta esecutiva dell’Anm del distretto dell’Aquila in una nota dei giorni scorsi aveva parlato di “apprensione” per “la campagna d’odio mediatico scatenata nei confronti della presidente del Tribunale per i minorenni, Cecilia Angrisano, bersaglio di ingiurie e di intimidazioni”.

Ribandendo la propria solidarietà al magistrato esprimendo però “stupore” e “rammarico” nel constatare che, “in un clima così esasperato, i rappresentanti del governo insistano nell’attività di delegittimazione dell’Autorità Giurisdizionale”.

Ricordiamo, ancora una volta, che il rispetto delle competenze e della separazione dei poteri costituisce il fondamento dello stato democratico – conclude l’Anm – La Ges di L’Aquila è sempre al fianco dei magistrati impegnati nella tutela dei cittadini”.