FAMIGLIA NEL BOSCO: NATHAN, “MIA MOGLIE E I BAMBINI POTREBBERO TORNARE IN AUSTRALIA”

CHIETI – “Noi vorremmo restare, ma abbiamo un’altra opzione: prendiamo i passaporti, mia moglie con i bambini tornano in Australia e io resto qui a badare agli animali. Speriamo di no, perché a noi piace la nostra casa qui”.

Lo ha detto ai giornalisti Nathan, il padre dei tre bambini allontanati dalla ‘famiglia nel bosco’ di Palmoli, in Abruzzo.