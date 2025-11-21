FAMIGLIA NEL BOSCO: NATHAN, “MIA MOGLIE E I BAMBINI POTREBBERO TORNARE IN AUSTRALIA”

21 Novembre 2025 17:25

Regione - Cronaca

CHIETI – “Noi vorremmo restare, ma abbiamo un’altra opzione: prendiamo i passaporti, mia moglie con i bambini tornano in Australia e io resto qui a badare agli animali. Speriamo di no, perché a noi piace la nostra casa qui”.





Lo ha detto ai giornalisti Nathan, il padre dei tre bambini allontanati dalla ‘famiglia nel bosco’ di Palmoli, in Abruzzo.

