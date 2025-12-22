FAMIGLIA NEL BOSCO: QUESTA SERA TEMA CENTRALE DI QUARTA REPUBBLICA DI NICOLA PORRO

CHIETI – Il caso della famiglia nel bosco di Palmoli, e il rigetto del reclamo dei legali contro ordinanza del Tribunale per i Minorenni che, a partire dal 20 novembre scorso, ha sospeso la responsabilità genitoriale a Nathan e Catherine e disposto il trasferimento dei figli in una casa-famiglia. Questo il tema al centro della prima puntata della nuova serie di Quarta Repubblica condotto da Nicola Porro, questa sera in prima serata su Retequattro.

Altro tema sarà lo sgombero del centro sociale Askatasuna e le successive

reazioni, sfociate negli scontri in piazza a Torino.

Infine, un focus sull’inchiesta di Garlasco, con le novità emerse nelle ultime settimane.

Parteciperanno al dibattito, fra gli altri: Alessandro Sallusti, Antonio Di Pietro, Tommaso

Cerno, Angelo Orsi, Francesca Bubba, Andrea Ruggieri, Sonia Gaiola, Rita

Cavallaro, Massimo Lugli, Francesco Compagna, Armando Palmegiani, Pasquale

Linarello e Giuseppe Cruciani.