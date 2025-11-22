FAMIGLIA NEL BOSCO: SALVINI, “BAMBINI SEQUESTRATI IN MANIERA INDEGNA, PROSSIMA SETTIMANA IN ABRUZZO”

MILANO – “Un sequestro di tre bambini portati via da una mamma e da un papà in maniera indegna, preoccupante, pericolosa e vergognosa. Sono impegnato ad andare fino in fondo e se serve anche a parlare con il giudice del tribunale dei minori”.

Lo ha detto il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e Trasporti Matteo Salvini, leader della Lega, durante un evento a Milano, tornando sulla vicenda dei bimbi che vivono con la famiglia nel bosco.

“Andrò in Abruzzo la settimana prossima. Giudice e assistenti sociali d’Abruzzo non rompano le scatole – ha aggiunto -. Anche questa storia dimostra che una profonda, sana e giusta riforma della giustizia che non funziona sarà fondamentale”.