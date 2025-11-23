FAMIGLIA NEL BOSCO: SALVINI, “PRECEDENTE PERICOLOSO, FARO’ DI TUTTO PER FAR TORNARE BIMBI A CASA”

PESCARA – “Farò di tutto perché quei tre splendidi bambini tornino a casa, fra le coccole di mamma e papà”.

Il leader della Lega e vicepremier, Matteo Salvini, torna a postare sui propri social la solidarietà nei confronti della famiglia anglo-australiana che vive nel bosco a cui, alcuni giorni fa, è stata notificata l’ordinanza di allontanamento dei tre figli in una casa famiglia.

“Una vergogna, un precedente pericoloso e preoccupante – sottolinea il ministro dei Trasporti -, un trauma per una famiglia che ha scelto l’Italia per vivere serena. Da anni Europa e sinistra ci impongono tasse e divieti perché vogliono tutto ‘green’, e qualcuno rovina la vita alla famiglia che ha scelto la vita più Green e naturale del mondo?”.