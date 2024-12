FAMIGLIE IN DIFFICOLTA’: COMUNE DI PESCARA ASSEGNA ALTRI 88 VOUCHER

PESCARA – È stato pubblicato oggi sul sito del Comune di Pescara (Pescara solidale 2024 – Progetto insieme per il benessere) l’elenco dei beneficiari di 88 buoni fornitura/voucher destinati ad altrettante famiglie in difficoltà, con Isee 2024 ordinario o corrente non superiore a 12mila euro.

I buoni fornitura/voucher possono essere utilizzati per l’acquisto di beni di prima necessità destinati ai figli, dal vestiario al materiale didattico, passando per gli alimenti e le carrozzine.

Degli 88 voucher, 20 hanno un valore di 500 euro, 67 hanno un valore di 300 euro e uno vale 100 euro (come somma residuale disponibile).

L’avviso era stato pubblicato a ottobre dal Settore Politiche per il Cittadino, dopo che il Comune aveva già assegnato 110 voucher con un precedente avviso, disponendo delle risorse messe a disposizione dalla Regione Abruzzo nell’ambito del Piano regionale integrato di interventi in favore della famiglia (anno 2022).

Con il primo avviso le somme disponibili non erano state esaurite per cui si è deciso di ripubblicare l’avviso, per dare la possibilità ad altre famiglie di partecipare e di beneficiarne, spiega in una noata l’assessore Adelchi Sulpizio.

“I destinatari”, fa notare l’assessore, “sono le famiglie con bambini e ragazzi, che meritano il massimo della nostra attenzione e quindi vanno aiutate con interventi mirati, come questo. L’obiettivo è stato colto perché, grazie ai fondi della Regione, abbiamo assicurato un contributo a circa 200 famiglie”.

I voucher possono essere usati per l’acquisto di beni di prima necessità per bambini come omogeneizzati, alimenti per la prima infanzia, latte in polvere, pannolini, culle, carrozzine, passeggini, box, girelli, lettini, fasciatoi, seggiolini, vestiario, scarpe, farmaci non riconosciuti dal Servizio sanitario nazionale e altro ancora, oppure per acquistare materiale per gli adolescenti, ad esempio per la scuola, oltre a vestiario e scarpe, rivolgendosi agli operatori economici iscritti nel Catalogo dei fornitori creato dall’Ente.

L’erogazione avverrà con accredito sulla tessera sanitaria intestata al beneficiario che riceverà un avviso tramite sms o e-mail e potrà utilizzare il voucher fino al 13 gennaio 2025.

Questo il link per scaricare la graduatoria (https://www.comune.pescara.it/node/10308).