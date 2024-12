FANO ADRIANO: ANZIANA SOLA IN CASA SENZA OSSIGENO, INTERVENGONO I CARABINIERI

FANO ADRIANO – Una donna di 93 anni, sola in casa, sta per esaurire l’ossigeno necessario per la propria terapia medica ed è impossibilitata a provvedere in autonomia anche a causa delle sue difficili condizioni di salute ed i parenti non conviventi che abitano lontani.

È successo a Fano Adriano (Teramo) dove l’immediato intervento dell’Arma, grazie alla proficua sinergia tra i Carabinieri della Stazione di Pietracamela e le competenti strutture della Asl di Teramo, ha permesso di reperire un’idonea bombola di ossigeno recapitandola in tempi record all’anziana.

“Significativo – si legge in una nota – appare nella circostanza l’intervento dei Carabinieri, la cui costante presenza sul territorio risulta sempre più importante e incisiva, non solo per la prevenzione e la repressione dei reati, ma anche – cosa certamente non meno importante – per fornire la costante vicinanza ai cittadini nella quotidianità e, come nel caso di specie, anche un adeguato soccorso alle persone in difficoltà”.