FANO ADRIANO: MALORE DURANTE LA GUIDA, MUORE DOPO INCIDENTE 86ENNE DI FRATTOLI

TERAMO – Grave incidente sulla strada statale 80 “Del Gran Sasso d’Italia”, all’altezza di Fano Adriano, in provincia di Teramo: un uomo di 86 anni, Roberto Monza, alla guida di una Fiat Punto, ha perso la vita nell’impatto. Era residente a Crognaleto nella frazione di Frattoli.

Secondo le prime informazioni, il conducente avrebbe avuto un malore mentre era alla guida, finendo contro il muro di una piazzola di sosta. I soccorsi sono stati inutili da parte del 118, perché l’uomo è morto sul colpo.

Sul posto sono presenti le squadre Anas e le forze dell’ordine per la gestione del traffico in piena sicurezza e per consentire il ripristino della regolare viabilità.