FAR WEST NELLA MOVIDA PESCARESE: BANDA RAGAZZINI PROVOCA RISSE E DISTRUGGE VETRINE.

PESCARA – Più che movida il far west: ieri sera a Pescara, fuori due locali di via Piave e poi nelle strade adiacenti ha letteralmente seminato il panico, provocando risse, con persone ferite, danneggiato cassonetti e vetrine, distruggendo in particolare quella dell’Apple store di Via Battisti.

Il folle raid è iniziato intorno all’1.30 di notte. Come informa il sito di Rete8, diverse le ambulanze intervenute. Alcuni ragazzi sarebbero stati condotti stanotte stessa in caserma dai Carabinieri, serrate indagini in corso per rintracciare i responsabili.