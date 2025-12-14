FARA SAN MARTINO: LUTTO ALLA DE CECCO PER MORTE DURANTE IL LAVORO DI CLEMENTE FABRIZIO

CHIETI – L’azienda De Cecco esprime profondo dolore per la scomparsa improvvisa del collega Clemente Fabrizio, 53 anni, venuto a mancare mentre era al lavoro nella sede di Fara San Martino.

In azienda dal 2019, Clemente operava nella struttura che sovrintende la gestione dei silos del grano, seguendo con serietà e senso di responsabilità le procedure di controllo e pesa. Per un lungo periodo aveva svolto lo stesso incarico presso i silos De Cecco di Altamura, sua città d’origine.

I funerali si svolgeranno domani ad Altamura. L’azienda sarà presente con il proprio gonfalone e una delegazione di colleghi.

Alla moglie e alle figlie, il cordoglio sincero dei colleghi, dei dirigenti e della famiglia De Cecco per una perdita che colpisce profondamente tutta la comunità aziendale