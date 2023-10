“FARE BUSINESS ALL’ESTERO”: EVENTO ON LINE IL 25 OTTOBRE PROMOSSO DALL’ENTE CAMERALE GRAN SASSO

SULMONA – Il 25 ottobre 2023 alle 9.30 si svolge la tappa “Abruzzo” del Roadshow Internazionale FondiExport.it, la serie di eventi promozionali e informativi in Italia promossi dal network delle 36 Camere di Commercio Italiane all’Estero di FondiExport.it e coordinati dalla Camera di Commercio Italo-Maltese.

Organizzata in stretta collaborazione con la Camera di Commercio del Gran Sasso d’Italia, Assocamerestero, A.I.C.E.C Associazione per la promozione e lo sviluppo dell’internazionalizzazione delle competenze tecniche dei Commercialisti e degli Esperti Contabili nel settore dell’internazionalizzazione delle PMI e We Make Future (WMF Rimini), questa quarta tappa in webinar ha il triplice obiettivo di informare le MPMI del territorio abruzzese sui finanziamenti e contributi a fondo perduto per l’export, presentare il primo portale italiano di matching finanziamenti e attività finanziabili, FondiExport.it e illustrare le specifiche attività estere e i servizi ammissibili ai finanziamenti della Camera di Commercio del Gran Sasso d’Italia.

Tra gli ospiti e relatori confermati il Presidente del Consiglio della Regione Abruzzo, Lorenzo Sospiri, la Presidente della Camera di Commercio del Gran Sasso d’Italia, Antonella Ballone, il Presidente della Camera di Commercio Italo-Maltese, Roberto Capelluto, il Vice Segretario Generale della Camera di Commercio del Gran Sasso d’Italia, Salvatore Florimbi, il Presidente AICEC, Giovanni Gerardo Parente, l’Head of Global Partnerships WMF di Rimini, Vito Esposito. Confermate, altresì, le presenze di 29 Segretari Generali e Vice Segretari Generali delle Camere di Commercio Italiane all’Estero provenienti da 25 Paesi del Mondo.

Tre i focus tematici settoriali del talk “Scopri le attività finanziabili dalla Camera di Commercio del Gran Sasso d’Italia”: Agroalimentare, Agricoltura e Turismo Sostenibile; Artigianato, Abbigliamento e Moda, Arredo e Design; Innovazione tecnologica. I delegati esteri forniranno relazioni puntuali e dettagliate sulle attività (fiere, b2b, missione all’estero, ecc) destinati a sostenere la promozione e la valorizzazione del Made in Italy, pianificare la presenza e perfezionare la strategia di internazionalizzazione delle MPMI abruzzesi sui vari mercati europei e extra europei.

La partecipazione è gratuita, previa registrazione al seguente link https://fondiexport.it/help-desk/registrati.html.