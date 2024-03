FARE CENTRO: DEL BEATO, “BENE SCORRIMENTO GRADUATORIE, DA MARSILIO CONTRIBUTO A RIPRESA ECONOMICA”

L’AQUILA – “Plaudiamo all’azione del presidente Marco Marsilio che con grande determinazione e sensibilità nei confronti del capoluogo regionale sta dando un importante contributo alla ripresa economico-sociale di un territorio colpito dalla tragedia del sisma del 2009 e che, nonostante gli ottimi risultati raggiunti, deve ancora completare il percorso di rinascita: lo scorrimento della graduatoria decisa dalla giunta regionale del bando Fare Centro è una ulteriore boccata di ossigeno per il sistema produttivo del cratere del terremoto”.

Così Tiziana Del Beato, consigliere comunale dell’Aquila candidata con Fratelli d’Italia alle regionali in programma il 10 marzo in Abruzzo, nel commentare l’approvazione da parte della Regione della graduatoria per lo scorrimento delle attività produttive del bando Fare centro, integrando la somma di circa 4 milioni di euro, per il sostegno ad altre 60 attività in lista d’attesa.

“Non ci sarà mai ricostruzione completa finché il cuore dell’Aquila non ricomincerà a pulsare in maniera regolare – spiega ancora Del Beato – questa e tante altre sono le motivazioni che ci devono spingere, tutti insieme, a centrare l’obiettivo del secondo mandato per completare l’opera di un Abruzzo più moderno, solidale e concorrenziale”.