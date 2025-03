FARE PASTORIZIA NEL 2025: WORKSHOP INTERNAZIONALE A GAGLIANO ATERNO SULLE SFIDE DA VINCERE

GAGLIANO ATERNO- ‘Pastinnova – Modelli innovativi per un futuro sostenibile dei sistemi pastorali mediterranei’. Questo il titolo del workshop internazionale che ha ospitato ieri il Comune di Gagliano Aterno (L’Aquila), un’occasione di confronto sulle sfide e le opportunità per il futuro della pastorizia e le prospettive di ricambio generazionale. Grazie a un approccio partecipativo, attraverso la costituzione di laboratori specifici, pastori, ricercatori ed istituzioni hanno lavorato insieme per sviluppare soluzioni concrete che tengano conto delle specificità locali. Lo rende noto l’Ansa.

“La rigenerazione dei nostri comuni – ha introdotto il sindaco di Gagliano Aterno Luca Santilli – passa anche attraverso la capacità di generare innovazione e politiche pubbliche innovative in ambito agro-silvo-pastorale”.

“L’Usrc, nel corso degli anni, ha maturato una profonda conoscenza del territorio, affiancando i Comuni e rafforzando la propria capacità di realizzare progetti che rispondano alle esigenze locali e fungano da motori di sviluppo – ha detto poi il titolare dell’Ufficio speciale per la ricostruzione dei Comuni del Cratere Raffaello Fico – L’innovazione è fondamentale per affrontare le sfide del presente e del futuro”.

L’iniziativa, organizzata dal Consiglio nazionale delle Ricerche – Istituto per il Sistema produzione animale in ambiente mediterraneo (Cnr-Ispaam), Rete Appia, l’Università Politecnica delle Marche e il Ciheam Zaragoza, ha visto la partecipazione, oltre ai partner di progetto, di esperti provenienti da Croazia, Francia, Grecia, Slovenia, Spagna, Turchia e di una delegazione italiana composta da rappresentanti di enti di ricerca, istituzioni e numerosi allevatori, tra cui molti giovani aderenti alla Rete Appia. Il dibattito è stato incentrato sui temi cruciali del futuro della pastorizia, tra cui la Politica Agricola Comune (Pac), le scuole di pastorizia in Italia ed Europa, la produzione e commercializzazione dei prodotti pastorali. Oggi l’iniziativa prosegue ad Anversa degli Abruzzi (L’Aquila) in collaborazione con l’azienda La porta dei Parchi.