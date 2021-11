“FARE RIFORMISMO”, D’ALESSANDRO (IV) ALLA LEOPOLDA: “PRESTO IL SINDACO DI MILANO IN ABRUZZO”

FIRENZE – “Presto il sindaco di Milano sarà in Abruzzo per la manifestazione ‘Fare Riformista’, dove ‘far'” significa tradurre una parola abusata, il Riformismo, in pratica amministrativa”.

Ad annunciarlo il deputato abruzzese di Italia Viva Camillo D’Alessandro, oggi alla Leopolda a Firenze, dove ha incontrato proprio il sindaco di Milano, Beppe Sala: “Avviamo, nell’ambito delle iniziative del movimento “#tornalAbruzzo”, riflessioni pubbliche alla ricerca del modello Abruzzo”.

“Dobbiamo rendere evidenti le eccellenze di governo dei territori, il potere di cambiare le cose le competenze, i risultati, il contrario della narrazione delle urla , dei ‘casuali’, dei populismi . Deve tornare la politica, deve tornare la qualità dei Governi”, ha aggiunto D’Alessandro.