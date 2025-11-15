FARINDOLA: INAUGURATO IL CAMPO DA PADEL AL COPERTO CON IL CAMPIONE PAOLO BARONI

PESCARA – È stato inaugurato, presso il Centro Sportivo di Farindola, in provincia di Pescara, il nuovo campo da padel al coperto: una struttura moderna e accessibile che arricchisce l’offerta sportiva del territorio e rappresenta un importante investimento per la comunità.

All’evento ha partecipato il maestro e campione italiano Paolo Baroni, testimonial d’eccezione, che ha guidato una dimostrazione tecnica e risposto alle numerose domande di ragazzi e adulti, durante un confronto aperto sul valore dello sport nella crescita personale e nella coesione sociale.

Protagonisti dell’inaugurazione anche gli studenti delle scuole medie, invitati a provare in anteprima il campo e coinvolti in una breve lezione dimostrativa, che ha permesso loro di avvicinarsi a una disciplina in forte espansione.

Grande soddisfazione per il completamento dell’opera è stata espressa dal sindaco di Farindola, Luca Labricciosa.

“Questa struttura – ha sottolineato – rappresenta un passo importante per il nostro centro sportivo e un investimento sul futuro dei giovani. Lo sport è uno spazio di inclusione, salute e partecipazione. Oggi Farindola si dota di un impianto capace di offrire nuove opportunità a tutti, in ogni stagione dell’anno”.

La mattinata si è conclusa con un brindisi inaugurale offerto dalla ASD Fisio Gym, gestore del centro sportivo, alla presenza delle autorità, dei rappresentanti delle associazioni sportive locali e di numerosi cittadini.

Il nuovo campo da padel è operativo da subito. Potrà essere prenotato tramite le modalità che saranno comunicate a breve dal Comune e dal Centro Sportivo.