L’AQUILA – La Sanofi Aventis di Scoppito come hub ad alta tecnologia con l’integrazione tra intelligenza artificiale, ricerca immunologica e manifattura digitale, per garantire sempre di più l’accesso alle terapie, creare occupazione qualificata e accrescere la competitività per il Paese e per l’Abruzzo, dove il farmaceutico assieme all’automotive rappresenta un motore economico.

Sarà questo il tema centrale dell’evento del 31 ottobre prossimo presso lo stabilimento Sanofi di Scoppito, comune a pochi chilometri dall’Aquila, “L’impatto dell’innovazione farmaceutica per la competitività e la crescita del Paese: l’eccellenza di Sanofi a Scoppito”.

Una mattinata di confronto ad alto livello con rappresentanti delle Istituzioni, del mondo economico e del territorio, per discutere il ruolo strategico delle scienze della vita nella nuova stagione della salute e dello sviluppo industriale.

Nel programma, ancora provvisorio, e in attesa di tutte le conferme, sono previsti gli interventi, tra gli altri, di Fausta Bergamotto, sottosegretario al Ministero delle Imprese e Made in Italy, di Marcello Gemmato, sottosegretario al Ministero della Salute, di Lucia Albano, sottosegretario al Ministero Economia e Finanze, del commissario europeo Raffaele Fitto.

Buon viatico sono intanto i dati appena comunicati del terzo trimestre della multinazionale francese, guidata dal ceo Paul Hudson, con sede principale a Parigi, presente in più di 100 Paesi con oltre 100.000 dipendenti, di cui oltre 300 nel sito aquilano: vendite per oltre 12,4 miliardi di euro, in crescita del 2,3% rispetto allo stesso periodo del 2024 (trainate in particolare dalla performance dell’anticorpo monoclonale dupilumab che per la prima volta ha superato i 4 miliardi in un trimestre, con un calo invece dei vaccini). L’utile netto per azione è stato di 2,91 euro (+7%, +13,2% a tassi di cambio costanti).

Ad introdurre la giornata di Scoppito, dalle ore 10.30 saranno Alessandro Casu, direttore dello stabilimento Sanofi, Marcello Cattani, amministratore delegato di Sanofi Italia e Malta, il senatore di Fdi, Guido Liris, capogruppo commissione Bilancio, Guido Castelli, commissario straordinario alla Ricostruzione del sisma 2016, Giancarlo di Vincenzo, prefetto dell’Aquila, Pierluigi Biondi, sindaco dell’Aquila, Loreto Lombardi, sindaco di Scoppito, Mons. Antonio D’Angelo, srcivescovo metropolitano dell’Aquila.

A seguire, la prima sessione dei lavori, a cura dell’economista Marco Fortis, avrà come titolo “L’impatto di Sanofi in Italia e nella Regione Abruzzo. Presentazione studio di impatto a cura di Kpgm”, ovvero una lettura quantitativa e qualitativa del valore generato da Sanofi sul territorio in termini occupazionali, industriali e scientifici, mostrando come l’innovazione biofarmaceutica possa tradursi in crescita reale e sviluppo locale sostenibile.

Ci sarà poi la seconda sessione, dal titolo “La trasformazione del sito di Scoppito tra scienza, industria e territorio”, ovvero un viaggio nella metamorfosi del sito Sanofi di Scoppito da polo industriale a centro di eccellenza produttiva, dove l’intelligenza artificiale e la manifattura avanzata definiscono nuovi standard per la biofarmaceutica europea.

Interverranno per il gruppo Sanofi, Stefan Bokstaller, head of M&S for General Medicines Gbu, Marzia Bove, head of cluster New Product Launches, Michele Ghinizzini, head of Global Engineering, Daniela Ottini, Head of M&S for Specialty Care Gbu e ancora Alessandro Casu.

Terza sessione “Il valore dell’innovazione biofarmaceutica per l’Italia: come si costruisce un ecosistema competitivo”, alla presenza di Fausta Bergamotto, Marcello Gemmato e Lucia Albano.

La quarta sessione avrà come titolo “Round Table: l’importanza delle Life Science per l’Italia e per la regione Abruzzo”, per un confronto tra rappresentanti del mondo istituzionale e industriale sullo sviluppo di un ecosistema delle Scienze della Vita e l’importanza di un contesto competitivo a livello internazionale.

Relatori saranno Fulvia Filippini, head of Public Affairs Sanofi Italia e Malta, Paolo Quercia, per il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Ezio Rainaldi, presidente Confindustria L’Aquila, Michele Picaro, componente della Commissione Sanità Pubblica, Guido Liris, Tiziana Magnacca, assessore regionale Attività produttive, Nicoletta Verì, assessore regionale alla Salute e Fabio Graziosi, rettore dell’Università dell’Aquila.

Le conclusioni, previste per le ore 12:45, saranno affidate a Marco Marsilio, presidente Regione Abruzzo, a Raffaele Fitto e a Marcello Cattani.