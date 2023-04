REGIONALI: DI BENEDETTO, “PROPOSTA MODERATA NECESSARIA A PRESCINDERE DA FALLIMENTO TERZO POLO”

L’AQUILA – “Evidentemente quello tra Carlo Calenda e Matteo Renzi è stato un matrimonio di interesse, per superare la soglia di sbarramento alle politiche di settembre. Resta il fatto che in vista delle elezioni regionali abruzzesi resta prioritaria necessità di creare una proposta politica moderata che trovi unità e convergenza con il Partito democratico il MoVimento 5 stelle. Lo impone la legge elettorale, la necessità di costruire una alternativa forte e competitiva ad un centrodestra che compensa i suoi forti limiti amministrativi con propaganda mediatica”.

Lo sostiene nell’intervista ad Abruzzoweb il consigliere regionale di Legnini presidente, l’aquilano Americo Di Benedetto, leader della civica il Passo possibile, che ha eletto a giugno quattro consiglieri comunali a L’Aquila.

Proprio a questa testata, Di Benedetto aveva annunciato che sarà candidato alle regionali della primavera del 2024, dopo essere stato candidato sindaco dell’Aquila contro la candidata del Partito democratico e centrosinistra, Stefania Pezzopane e il centrodestra di Pierluigi Biondi, di Fdi, che ha vinto al primo turno. Ad appoggiare Di Benedetto una coalizione civica di cui ha fatto parte proprio Azione di Carlo Calenda, coprotagonista in questi giorni assieme Matteo Renzi di Italia viva, del naufragio del progetto di partito unico del terzo Polo, e relativi stracci volati in piazza.

Di Benedetto attacca poi il centro destra al governo della sua città: “Oramai a L’Aquila la maggioranza di Biondi fa una politica da parata, estetica, con continue visite di ministri e sottosegretari, ma nella sostanza le cose che non funzionavano continuano a non funzionare, i problemi irrisolti sono ancora tutti lì sul tavolo, si pensi solo per fare due esempi su tanti, la drammatica mancanza di parcheggi a servizio del centro storico, e palazzo Margherita, ‘inaugurato’ un anno fa, in campagna elettorale, ma di fatto ancora chiuso, con il consiglio comunale che ancora si riunisce a palazzo dell’Emiciclo. Il punto è che la politica e l’aspetto mediatico, viene dopo la concreta capacità ammnistrativa”.

L’INTERVISTA