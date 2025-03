FATTORIA SOCIALE RURABILANDIA: IN VISITA I RAGAZZI DEL CENTRO “IL MOSAICO” DI SAN SALVO

ATRI – I ragazzi del centro socio-educativo di San Salvo (Chieti) “Il Mosaico” ha fatto visita a Rurabilandia, ad Atri (Teramo). Con loro con l’assessore comunale alle Politiche sociali Gianmarco Travaglini e la presidente del consiglio comunale Tiziana Magnacca.

Rurabilandia è una fattoria didattica e sociale che si pone a disposizione delle scuole, delle istituzioni, delle associazioni e delle famiglie per costruire in maniera comunitaria, percorsi didattici, educativi e ludici per bambini e ragazzi. Un posto dove i ragazzi con disabilità collaborano con gli operatori, interagiscono con gli ospiti e affrontano un percorso di formazione e di inserimento lavorativo in agricoltura.

“Abbiamo passato una bellissima giornata in compagnia di questi ragazzi. Con loro abbiamo fatto laboratori di pane, visitato i campi che curano, gli orti, i frutteti, abbiamo fatto visita alla fattoria. Infine, abbiamo pranzato nell’agriturismo che gestiscono proprio questi ragazzi con disabilità psicofisiche. E’ bello vedere come si danno da fare e come riescono a coinvolgerti”, ha sottolineato in una nota l’assessore Travaglini.

“E’ stato un momento di magia e gioia partecipare alle attività dei ragazzi di Rurabilandia e del nostro centro. Costruiamo ponti per contagiarli di attività da realizzare e sentimenti da condividere”, ha spiegato Magnacca.

Conclude la nota: “Anche il sindaco, Emanuela De Nicolis, ha apprezzato tantissimo quanto fatto a Rurabilandia e ha sottolineato l’importanza del lavoro svolto dagli educatori nel favorire lo sviluppo personale e sociale di questi ragazzi, e ha espresso gratitudine alle famiglie per la loro costante presenza e supporto. La sinergia tra il centro Il Mosaico e la comunità è un valore fondamentale, che consente di costruire un ambiente più coeso e aperto a nuove opportunità”.