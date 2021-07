CASTEL DI SANGRO – “Sono molto favorevole al green pass disposto dal governo: certo, pone limiti al mio settore, ma è una fortissimo incentivo a far vaccinare le persone, che è la condizione per poter programmare il nostro futuro”.

Una posizione netta, ed autorevole, nel suo ambito di competenza, quella di Niko Romito, 46enne chef tre stelle di Castel di Sangro, in provincia dell’Aquila, nel corso dell’intervista ad Abruzzoweb, entrando nel merito del nuovo decreto legge Covid approvato ieri dal Consiglio dei ministri, che dispone a partire dal 6 agosto l’obbligo di green pass, in possesso di chi si è vaccinato almeno con una dose, per accedere a una serie di servizi, tra cui le consumazioni al tavolo al chiuso in ristoranti e bar. Chi non ha il green pass invece si dovrà accontentare di tavoli all’aperto e potrà fruire del servizio al bancone. Servirà inoltre per spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi; musei, luoghi della cultura e mostre; piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, solo a chiuso; centri culturali, centri sociali e ricreativi al chiuso; sagre e fiere, convegni e congressi; centri termali, parchi tematici e di divertimento; attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò, concorsi pubblici.

Romito dal 2000 gestisce con Cristiana Romito il ristorante Reale a Castel di Sangro. Cuoco autodidatta, profondamente legato al suo Abruzzo, in soli 7 anni ha conquistato 3 stelle Michelin. Ha cominciato a Rivisondoli, nell’ex pasticceria di famiglia, divenuta trattoria, e nel 2011 ha trasferito il Reale a Casadonna, ex monastero del ’500 sempre a Castel di Sangro.

“In questo momento il green pass può essere limitante – spiega Romito -, avrà conseguenze sui coperti all’interno del ristorante. Ma personalmente preferisco fare ad esempio 25 coperti invece di 30, piuttosto che compromettere nel medio e lungo termine il mio futuro, nel caso in cui fra sei-otto mesi dovessero risalire i contagi con conseguenti misure restrittive e lockdown come quelli che abbiamo conosciuto, che davvero rappresenterebbero un durissimo colpo ad un settore che ha già vissuto in questo ultimo anno fortissime difficoltà”. Filippo Tronca

L’INTERVISTA IN DIRETTA STREAMING