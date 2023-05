FCA ITALY ATESSA: STATO DI AGITAZIONE E SCIOPERO, “RITMI E CARICHI DI LAVORO INSOSTENIBILI”

ATESSA – “Nello stabilimento FCA Italy di Atessa da alcune settimane sono stati aumentati nuovamente i ritmi e carichi di lavoro: come sempre, facendo leva su mix produttivi che puntualmente non vengono rispettati, si aumenta letteralmente la produzione giornaliera di scocche a parità di organico. Quale ‘magia’ c’è mai dietro? La situazione è diventata insostenibile ed anche surreale”.

A denunciare la situazione nello stabilimento ex Sevel di Atessa (Chieti), in una nota, il coordinamento Usb lavoro privato Chieti-Pescara, con la Rsa Usb, che dichiara lo stato di agitazione in tutte le officine “per ottenere condizioni di lavoro più umane” e lo sciopero in tutte le officine del Plant Fca Italu di Atessa “contro gli aumenti di ritmi e carichi di lavoro”.

Di seguito la nota completa e i turni dello sciopero.

Ricordiamo che sulle catene di produzione, in particolare in officina montaggio, vi sono collocati tantissimi lavoratori con ridotte capacità lavorative (RCL) che subiscono tali ritmi esponendoli al probabile peggioramento delle proprie condizioni psicofisiche.

Non è diverso il discorso anche per il resto dei lavoratori ormai stremati da postazioni che riteniamo abbiano raggiunto il limite della sopportazione umana già da tempo.

L’USB chiede una immediata rivisitazione dei fogli di saturazioni delle postazioni di lavoro, che rispettino il mix produttivo reale e con dissaturazioni adeguate (oggi sono in gran parte vicine allo 0%) ad ammortizzare eventuali discostamenti rispetto al mix previsto.

Ormai è palese a tutti che le commissioni di controllo previste nel CCSL sono uno strumento a disposizione dell’azienda per operare indisturbata in una gestione unilaterale e a nostro avviso anche controproducente.

Da comunicati stampa apprendiamo che la Direzione aziendale lamenta problemi di “assenteismo” elevato ma dovrebbe interrogarsi sui perché, in fondo stiamo parlando degli stessi lavoratori che negli anni hanno reso lo stabilimento famoso come quello dei record produttivi.

L’USB DA SEGUITO ALLO STATO DI AGITAZIONE IN TUTTE LE OFFICINE PER OTTENERE CONDIZIONI DI LAVORO PIÙ UMANE

USB DICHIARA

SCIOPERO IN TUTTE LE OFFICINE DEL PLANT FCA ITALY DI ATESSA CONTRO GLI AUMENTI DI RITMI E CARICHI DI LAVORO

TURNO B E CENTRALE DALLE ORE 09,15 ALLE ORE 11,15

TURNO A DALLE ORE 15,15 ALLE ORE 17,15

TURNO C DALLE ORE 03,45 ALLE ORE 5,45 (DEL 01 GIUGNO)

TURNI LAVORATIVI DEL GIORNO 31 MAGGIO 2023

(DURANTE LO SCIOPERO SI TERRANNO ASSEMBLEE ESTERNE)

[mqf-dynamic-pdf]