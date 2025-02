TERAMO – Fine settimana intenso per Fratelli d’Italia in Abruzzo per due importanti appuntamenti nell’ambito dell’avviata stagione congressuale dei circoli comunali: si comincia a Teramo, dove oggi è prevista l’elezione del presidente e del coordinamento cittadino, e si prosegue domani, domenica 16 febbraio, all’Aquila.

Dopo i congressi provinciali dello scorso anno, è il turno di quelli comunali che hanno preso il via nelle scorse settimane, con ancora maggiore attenzione ai capoluoghi di provincia e ai comuni con una popolazione superiore ai 50.000 abitanti, che si svolgono alla presenza dei vertici del partito: come accaduto fino ad oggi per i congressi che si sono già tenuti a Pescara, dove è stato eletto Andrea Cocchini, e Chieti, Giuseppe Giampietro, anche a Teramo e L’Aquila saranno candidati unitari.

In particolare a Teramo si avvia verso la riconferma l’uscente Maurizio Di Sabato, generale dell’Aeronautica militare in pensione. A presiedere l’evento, che si terrà all’Hotel Sporting dalle 9, sarà il capogruppo di Fdi in Consiglio regionale Massimo Verrecchia, alla presenza, tra gli altri, della presidente provinciale e consigliere regionale Marilena Rossi.

Se per Teramo è attesa una riconferma, situazione ben diversa quella che si prospetta per L’Aquila dove la candidata unitaria è la componente della segreteria provinciale Daniela Ianni, data in quota del senatore, ex vicesindaco ed ex assessore regionale Guido Liris, ovvero dell’area che si contrappone a quella del due volte sindaco Pierluigi Biondi, responsabile nazionale enti locali del partito e presidente regionale dell’Associazione nazionale comuni italiani (Anci). Non sarà quindi della partita il segretario cittadino uscente Michele Malafoglia. Il congresso si terrà, a partire dalle 10, all’Auditorium dell’Ance.

“Fratelli d’Italia è l’unico partito che continua a confrontarsi con la base per individuare i propri organi istituzionali, significa che noi riconosciamo un ruolo fondamentale agli iscritti e ai circoli perché sono i primi a contatto con il territorio, danno vita alla nuova classe dirigente, elaborano i programmi per le amministrative”, dice ad AbruzzoWeb il senatore Etel Sigismondi, segretario regionale di FdI.

“A differenza di quanto accade in altri partiti, dove si vedono piovere scelte dall’alto, preferiamo continuare ad incentivare il dibattito e condividere le linee programmatiche. Sono molto soddisfatto di come stanno andando i congressi e di come circoli si stanno autodeterminando, a dimostrazione del nostro buon metodo”.

A Pescara, domenica 26 gennaio, è stato eletto nuovo coordinatore cittadino l’avvocato Andrea Cocchini, 46 anni. La nomina è arrivata durante il congresso comunale tenutosi all’Auditorium Petruzzi e presieduto dal senatore e vice coordinatore regionale Guido Liris. Un appuntamento che ha visto la presenza, tra gli altri, anche del deputato e vicecoordinatore regionale Guerino Testa, del coordinatore provinciale Stefano Cardelli, dei consiglieri regionali Leonardo D’Addazio, Luca De Renzis e Francesco Prospero, del sindaco di Città Sant’Angelo Matteo Perazzetti e di molti amministratori di Pescara e di tutta la provincia.

A Chieti, domenica 9 febbraio, è stato eletto Giuseppe Giampietro, già vicesindaco e candidato a sindaco. Per lui la nomina è arrivata durante il congresso che si è tenuto nella sala del Consiglio provinciale, presieduto dal sindaco dell’Aquila, presidente Anci Abruzzo, nonché responsabile nazionale Enti locali Fdi Pierluigi Biondi. Presenti, tra gli altri, il coordinatore provinciale Antonio Tavani, il senatore e coordinatore regionale Etel Sigismondi.

L’ultimo appuntamento si terrà a Montesilvano domenica 23 febbraio, alle 15:30, nella sala Congressi Hotel Sea Lion, in via Aldo Moro.