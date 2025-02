L’AQUILA – Al via questa mattina, all’Aquila, il congresso di Fratelli d’Italia per l’elezione del presidente e del coordinamento cittadino.

L’appuntamento è per le 10 all’Auditorium Ance.

Una candidatura unitaria, quella della componente della segreteria provinciale Daniela Ianni, data in quota del senatore, ex vicesindaco ed ex assessore regionale Guido Liris. Ianni sostituirà il segretario cittadino uscente Michele Malafoglia.

Intanto ieri a Teramo, come anticipato da AbruzzoWeb (Qui il link), stato rieletto per acclamazione il coordinatore cittadino Maurizio Di Sabato, generale dell’Aeronautica militare in pensione.

Il congresso è stato presieduto dal consigliere regionale Massimo Verrecchia, capogruppo Fdi in Regione, coadiuvato con funzione di segretario dal capogruppo FdI al Comune di Giulianova, Marialuigia Orfanelli.

Tanti gli interventi a partire dal coordinatore regionale, il senatore Etelwardo Sigismondi, il vice coordinatore, senatore Guido Quintino Liris, il coordinatore provinciale e consigliere regionale Marilena Rossi, il consigliere regionale Paolo Gatti, presidente della V Commissione Sanità Regione Abruzzo e Luca Corona, capogruppo al Comune di Teramo.

Hanno partecipato ai lavori del congresso anche i coordinatori provinciali di Chieti e L’Aquila: Antonio Tavani e Claudio Gregori.

“Tutti hanno rimarcato l’importanza del confronto e auspicato una nuova stagione per la città di Teramo”, spiega in una nota Marilena Rossi, consigliere regionale e presidente provinciale Fratelli d’Italia Teramo

“Per Fratelli d’Italia i territori sono la priorità da qui l’importanza dei circoli e degli iscritti che sono coinvolti attivamente nella elezione della propria classe dirigente nei vari comuni, continuando un confronto costruttivo fuori e dentro le istituzioni. L’avvenuta nomina per acclamazione di tutti i componenti del Coordinamento cittadino è la dimostrazione che il partito a Teramo è coeso e unito fatto di persone motivate e competenti, pronte a dare il proprio contributo per il bene della città”, conclude.