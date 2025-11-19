FDI: AL VIA STAGIONE CONVEGNI DIPARTIMENTI, “IMPEGNO CONCRETO PER TERRITORIO E COLLETTIVITA'”

PESCARA – “I dipartimenti tematici di Fratelli d’Italia Abruzzo, a ogni livello territoriale, sono costantemente al lavoro per offrire supporti concreti alla collettività. Un’attività capillare e qualificata che si traduce in proposte, confronti e iniziative su temi centrali per il futuro della nostra regione”.

È quanto si legge in una nota dell’ufficio stampa di FdI nella quale viene spiegato che è attualmente in corso una stagione di convegni che tocca ambiti fondamentali come sicurezza e legalità, lavoro, terza età, violenza sulle donne, ZES unica, solo per citarne alcuni.

Di seguito la nota completa.

Un esempio significativo è il convegno ‘Etica e Lavoro’, in programma il 21 novembre nella Sala ‘Tinozzi’ della Provincia di Pescara, a cura del dipartimento provinciale ‘Lavoro e crisi aziendali’.

L’incontro nasce dalla necessità di affrontare con serietà e competenza un dato allarmante: nel 2025 l’Abruzzo è tra le regioni con maggiore incidenza di infortuni mortali sul lavoro, con un tasso del 25% e 12 decessi registrati solo a settembre.

Il convegno, ricco di relatori qualificati, punta a un’analisi puntuale delle cause e delle soluzioni, con l’obiettivo di rafforzare il ruolo dei soggetti della prevenzione, in particolare i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS/RLST), e di promuovere l’applicazione dell’accordo ‘Inail Insieme’ sottoscritto con la Regione Abruzzo lo scorso 25 marzo.

Come sottolinea il responsabile Walter Fattore, si tratta di “un esempio concreto di buona politica e collaborazione, nel rispetto dei ruoli e della prevenzione nei luoghi di lavoro”.

Il 29 novembre, sempre in Provincia, si terrà un confronto dedicato alla ZES Unica e al suo impatto sull’Abruzzo.

Fratelli d’Italia intende ribadire il proprio ruolo centrale nella promozione dello sviluppo locale, sostenendo politiche che favoriscano la crescita dell’impresa, la semplificazione amministrativa e l’attrazione di investimenti.

Degne di nota anche le iniziative dedicate alla lotta contro la violenza sulle donne. Il dipartimento provinciale, guidato da Simona Sperinteo presenterà il progetto “Rinascere”, nato con l’obiettivo di entrare nelle scuole e sensibilizzare le nuove generazioni.

Il 21 e il 23 novembre sono in programma due eventi di grande valore sociale.

Il primo, il 21 novembre nel Teatro Cavour di Pescara, sarà un incontro-dibattito aperto, rivolto agli studenti in età adolescenziale e alla cittadinanza, con la partecipazione di esperti, professionisti e rappresentanti delle istituzioni.

Il 23 novembre, invece, la giornata sarà articolata in due momenti: al mattino una passeggiata tematica, organizzata con il coinvolgimento della cittadinanza e di associazioni sportive, farà tappa in un parco di un quartiere periferico dove attori locali interpreteranno letture e monologhi sul tema della violenza.

Il percorso si concluderà in piazza, nei pressi del Teatro Cavour, con l’inaugurazione di una panchina simbolica.

Nel pomeriggio, lo spettacolo musicale “Mo avast” (“Adesso basta”, in dialetto pescarese) raccoglierà fondi a favore di un’associazione che si occupa della donna a 360 gradi, scelta per la coerenza con l’impegno del Governo e di Fratelli d’Italia nella valorizzazione del ruolo femminile in ambito sociale, politico e istituzionale.

In continuità con questo impegno, Fratelli d’Italia Pescara ha annunciato l’avvio di un corso di autodifesa rivolto alle donne dei territori di Pescara, Montesilvano e Spoltore.

L’iniziativa, presentata al termine del convegno “Pronti! Discutiamo sulla Nuova Città di Pescara – Parliamo di Sicurezza”, partirà a gennaio 2026 e rappresenta un ulteriore passo concreto verso la tutela della sicurezza femminile.

“La sicurezza delle donne non si difende solo con le parole ma con la formazione e la prevenzione – ha dichiarato Eleonora D’Alberto, Fratelli d’Italia Pescara – non proclami del 25 novembre ma azioni utili e reali”.

La presentazione ufficiale del corso si terrà in occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, nel circolo di Fratelli d’Italia Pescara, dove verranno illustrati tutti i dettagli dell’iniziativa.

“Fratelli d’Italia Pescara, così come a livello regionale – afferma il coordinatore provinciale di Pescara, Stefano Cardelli – conferma così il proprio impegno quotidiano, attraverso i suoi dipartimenti, per una politica che ascolta, propone e agisce. Una politica che mette al centro le persone, la sicurezza, il lavoro e la dignità”.