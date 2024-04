FDI: BIONDI, “ATTENDIAMO MELONI SU CANDIDATURA EUROPEE, PRONTI A STAGIONE DI GRANDI SFIDE”

PESCARA – “Siamo alle battute finali rispetto alla presentazione delle liste per le elezioni europee. In molti si aspettano che Giorgia Meloni sciolga la riserva nell’ambito dell’intervento che terrà qui domenica mattina. Noi militanti, dirigenti, eletti del partito, accetteremo la scelta qualunque essa sia, consapevoli che sarà fatta per il meglio, per il bene innanzitutto dell’Italia e poi anche per il partito. Il nome di Giorgia Meloni sarà nel simbolo perché noi non ci vergogniamo della nostra leader, non abbiamo problemi a mettere il nome nel simbolo, anzi, riteniamo che la presenza di Giorgia Meloni, nelle forme che lei riterrà più opportune, sia un valore aggiunto”.

Così, ad AbruzzoWeb, il sindaco dell’Aquila Pierluigi Biondi, in collegamento da Pescara dove è in corso la conferenza programmatica di Fratelli d’Italia, cominciata oggi, dal titolo “L’Italia cambia l’Europa”, nelle strutture allestite sulla spiaggia davanti la la centralissima nave di Cascella.

Oltre alla premier Giorgia Meloni, fino a domenica, saranno presenti tutti i leader del centrodestra, a cominciare dai vicepremier Antonio Tajani di Fi, Matteo Salvini della Lega, Maurizio Lupi di Noi Moderati e Lorenzo Cesa dell’Udc. Presente anche il presidente del Senato Ignazio La Russa. E poi la squadra dei ministri in quota Fratelli d’Italia, al gran completo, parlamentari e sindaci, grandi nomi delle partecipate di Stato ma anche del mondo delle Pmi.

“Una conferenza – ha spiegato Biondi – che serve a ricalibrare le linee guida del partito che si prepara alla scadenza importantissima dell’elezione europea in cui si può determinare un risultato storico, cioè cambiare l’Europa nel senso in cui la intende Fratelli d’Italia, che è un partito che punta a salvaguardare nell’ambito delle dinamiche europee gli interessi nazionali a rimettere al centro gli stati nazionali nell’ottica di una unità europea che deve rafforzare il ruolo del continente”.

“Il presidente Marco Marsilio, unitamente al coordinatore regionale del partito, il senatore Etel Sigismondi, hanno parlato proprio in apertura della conferenza a testimonianza della qualità della classe dirigente abruzzese che è stata in grado anche di accogliere proprio qui a Pescara questo importante evento. Domani avremo l’assemblea degli eletti di Fratelli d’Italia che sarà coordinata dal sottoscritto. I ringraziamenti vanno al segretario provinciale del partito, Stefano Cardelli, a quello cittadino Roberto Carota, al al deputato Guerino Testa“.

“È una stagione di grandi cambiamenti, di grandi sfide, di grande impegno, di grandi incertezze a livello internazionale ed europeo e una guida solida come quella italiana vuol risultare decisiva per il consolidamento degli equilibri europei ed internazionali e siamo qui a ribadirlo, non a caso c’è la presenza di una pattuglia nutritissima di rappresentanti del Governo, e nella chiusura di domenica ci saranno tutti i leader dei partiti alleati del centrodestra”.