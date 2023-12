L’AQUILA – Il sindaco dell’Aquila, nonché responsabile nazionale enti locali nell’organizzazione di Fratelli d’Italia, Pierluigi Biondi, e il sottosegretario alle Imprese e al Made in Italy, Fausta Bergamotto, protagonisti abruzzesi di Atreju, la festa del partito guidato dal presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, che oggi a Roma chiude la tre giorni di eventi.

I due sono gli unici esponenti della regione ad essere intervenuti ai partecipati incontri che hanno visto la presenza, tra gli altri, del presidente della Regione, Marco Marsilio, e dei parlamentari abruzzesi Etel Sigismondi, Guido Liris e Guerino Testa.

In particolare, il sindaco del capoluogo regionale è intervenuto, insieme ad altri ospiti, nel corso del dibattito “Le città del domani: amministratori locali a confronto”: “Un’opportunità di dialogo con grandi ospiti da tutto il mondo e un’occasione per testimoniare l’incredibile percorso dell’Aquila”, ha detto Biondi.

“Come responsabile del dipartimento Coordinamento Autonomie Locali ho avuto l’onore di portare sul palco un confronto tra tanti sindaci, amministratori e istituzioni, ribadendo l’importanza dei Comuni e delle Province e la centralità del tema delle aree interne. Un piacere riabbracciare gli amici con cui ho condiviso anni di passione politica e ritrovare il nostro premier Giorgia Meloni, eletta proprio nel collegio aquilano. Ringrazio tutti gli organizzatori per aver contribuito a realizzare un’edizione così intensa e partecipata. Ben tornato orgoglio italiano”.

Un riconoscimento del peso politico di Biondi all’interno di Fratelli d’Italia e di un intero territorio che ha eletto, oltre al primo cittadino del capoluogo, il presidente della Regione, alla ricerca del secondo mandato alle elezioni in programma a marzo, nonché la stessa premier Meloni – come sotttolineato dallo stesso Biondi – eletta proprio nel collegio L’Aquila Teramo alle politiche.

Ed è stato proprio Biondi, nella formazione del Governo, ad indicare alla sua amica di lunga data Meloni il nome dell’aquilana Fausta Bergamotto, assessore nella sua precedente Giunta. Un’operazione che ha portato ad avere due sottosegretari aquilani nella squadra di Governo, con il sottosegretario all’Agricoltura e alla Sovranità Alimentare Luigi D’Eramo, segretario regionale della Lega, fedelissimo del leade del Carroccio, vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini.

La stessa Bergamotto è stata protagonista di un applaudito intervento del ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso che, rivolgendosi a lei, ha detto: “Fausta Bergamotto, che voi vedete così gentile, quando riunisce i tavoli di crisi mette in riga tutti. Io credo che sia uno straordinario sottosegretario in una materia che è la più difficile: come far resuscitare aziende che sono entrate in crisi. E lei è bravissima, come sanno esserlo le donne quando devono affrontare le crisi”.