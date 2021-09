CELANO – “In riferimento ad alcuni articoli di stampa si precisa che Simplicio Rocchesini benché iscritto a Fratelli d’Italia non ricopre l’incarico di segretario cittadino del partito di Celano. Tale autodefinizione, che ha indotto in errore i media, è pertanto da definirsi impropria e si prega di tenerne conto per le future pubblicazioni”.

A dichiararlo sono il commissario provinciale e il coordinatore Marsica di Fdi, Pierluigi Biondi e Benedetta Fasciani.