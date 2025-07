FDI: CONSIGLIERE COMUNALE TAGLIACOZZO MASTRODDI ENTRA NEL PARTITO

TAGLIACOZZO – “Il consigliere comunale di Tagliacozzo, l’avvocato Giuseppe Mastroddi comunica ufficialmente la sua adesione a Fratelli d’Italia, condividendo pienamente i valori, il programma e la visione politica del partito guidato da Giorgia Meloni”.

Lo fa sapere, in una nota, il coordinatore di FdI della provincia dell’Aquila Claudio Gregori.

“Già assessore al bilancio, patrimonio, affari legali e partecipate, uomo forte della città di Tagliacozzo (L’Aquila), avendo ottenuto sempre un ampio consenso in tutte le elezioni affrontate”, spiega Gregori.

“Fratelli d’Italia – aggiunge – rappresenta oggi il punto di riferimento per chi crede in un centrodestra coerente, radicato nei territori e vicino ai bisogni reali dei cittadini. È una scelta di chiarezza, responsabilità e appartenenza a una comunità politica in crescita e ben strutturata”.

Mastroddi precisa che, “nell’ambito dell’attività istituzionale, si regolerà in consiglio comunale riservandosi la possibilità di valutare nel merito ogni singola proposta, nel rispetto del mandato ricevuto dagli elettori e nell’interesse esclusivo della comunità”.

“Con questa scelta, l’avvocato Mastroddi contribuisce al radicamento territoriale di Fratelli d’Italia e al rafforzamento del dialogo politico a livello locale. Fratelli d’Italia è un partito vicino alle amministrazioni locali e ai bisogni dei cittadini e accoglie con piacere professionisti stimati”, conclude la nota.