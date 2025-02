L’AQUILA – È Daniela Ianni, eletta per acclamazione, il nuovo coordinatore comunale di Fratelli d’Italia all’Aquila.

L’ufficialità, dopo quanto anticipato da AbruzzoWeb, è arrivata in serata con una nota a firma del coordinatore provinciale Claudio Gregori che ha espresso “grande soddisfazione”, a margine del congresso comunale che si è tenuto presso la sede Ance del capoluogo regionale.

Presenti, oltre agli amministratori locali, consiglieri comunali e regionali, i vertici del partito, dal coordinatore regionale Etel Sigismondi, al vice coordinatore regionale, il senatore Guido Liris, e al deputato Guerino Testa, che ha presieduto i lavori. Grande assente il sindaco dell’Aquila Pierluigi Biondi, responsabile nazionale Enti locali di FdI, nonché presidente Anci Abruzzo.

Un’assenza che non poteva passare inosservata, soprattutto dal momento che Ianni, componente della segreteria provinciale, è in quota al senatore, ex vicesindaco ed ex assessore regionale Liris, da sempre contrapposto a Biondi nella lotta per il controllo del partito.

Lo stesso primo cittadino, secondo quanto trapelato, non avrebbe accolto di buon grado il fatto di essersi trovato davanti al fatto compiuto, con una candidatura non condivisa a livello formale nel partito, seppur non invisa all’uomo forte della politica aquilana, vista l’indiscutibile stima di Biondi per la neo coordinatrice Ianni.

Intanto Gregori fa sapere: “La scelta di Daniela Ianni rappresenta un importante passo per il nostro partito in città. Sono certo che, con le sue capacità di coordinamento e mediazione, saprà svolgere un ottimo lavoro a beneficio del partito e di tutti i nostri iscritti, contribuendo in maniera significativa alla crescita di Fratelli d’Italia all’Aquila. Questo congresso è stato un momento di confronto costruttivo e di grande valore per tutti noi”.

Il coordinatore provinciale ha inoltre rivolto “un sentito ringraziamento a tutti i partecipanti al congresso, con particolare riconoscenza all’onorevole Guerino Testa, che ha presieduto i lavori, al coordinatore regionale Etel Sigismondi, al vice coordinatore regionale Guido Liris e a tutti gli intervenuti, il cui contributo ha arricchito il dibattito e dato ulteriore slancio all’azione del partito sul territorio”.

Infine, Gregori ha voluto esprimere un sentito ringraziamento a Michele Malafoglia, coordinatore comunale uscente, “per il grande impegno profuso in questi anni nella crescita del partito”.

“Il suo lavoro ha rappresentato un tassello fondamentale nel consolidamento di Fratelli d’Italia all’Aquila, e a lui va il nostro più sincero riconoscimento per la dedizione e la passione dimostrate nel portare avanti il progetto politico del partito in città”, ha sottolineato Gregori.

“Sono molto soddisfatta della mia elezione a coordinatrice comunale di Fratelli d’Italia. Lavoreremo affinché il nostro partito si confermi sempre più come la prima forza politica nella città capoluogo di regione, con un dialogo aperto e costante con gli eletti in Consiglio comunale e con gli alleati del centrodestra, consapevoli dell’importanza del ruolo che ricopriamo. Siamo pronti ad affrontare le sfide che ci attendono, a partire dai grandi appuntamenti che segneranno il futuro della nostra città, primo fra tutti le elezioni amministrative per il rinnovo della carica di sindaco tra due anni”.

“Sono a disposizione di tutti, perché l’unica politica che conosco è quella fatta di abnegazione, spirito di servizio e senso del dovere, tra la gente e sul territorio. Continuerò a lavorare, insieme alla nuova squadra del coordinamento comunale, per rendere il partito sempre più forte, inclusivo e vicino alle esigenze della comunità aquilana”.

Eletti anche i componenti del direttivo del coordinamento cittadino, che risulta essere così composto: Giovannino Ferella, Mauro Caradonna Loris Salvi, Gianfranco Di Benedetto, Deborah Diglio e Giuseppina Perilli.