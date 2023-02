FDI, “DIECI ANNI E CENTO GIORNI DI GOVERNO”: SABATO GIOVANNI DONZELLI A PESCARA

PESCARA – Il deputato e responsabile nazionale Organizzazione di Fratelli d’Italia, Giovanni Donzelli, sarà a Pescara per partecipare all’incontro ‘Tutto per l’Italia, dieci anni e cento giorni di governo’.

L’appuntamento è per sabato prossimo, 11 febbraio, dalle 18.30, nell’Auditorium Petruzzi del museo delle Genti d’Abruzzo, in via delle Caserme 60.

All’evento, dedicato al decennale di Fratelli d’Italia e ai primi mesi del governo Meloni, interverranno anche il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, i parlamentari Etelwardo Sigismondi, Guido Liris, e Guerino Testa. A moderare l’incontro sarà il coordinatore provinciale, Stefano Cardelli.