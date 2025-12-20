FDI: INAUGURATA NUOVA SEDE AD ATESSA, “SEGNALO CHIARO DI RIPARTENZA”

ATESSA – “Un punto di ascolto, dialogo e sintesi che mette al centro gli interessi dei cittadini di Atessa, fondamentali per crescere e migliorare la qualità della rappresentanza politica. Un segnale chiaro e concreto di una ripartenza che guarda al futuro”.

Così, in una nota, il coordinatore cittadino di FdI, Guido Sparvieri, a margine dell’inaugurazione, ieri pomeriggio ad Atessa (Chieti), della nuova sede del circolo cittadino di Fratelli d’Italia.

Presenti, per l’occasione, il senatore Etelwardo Sigismondi, il consigliere regionale Nicola Campitelli, il consigliere provinciale Carla Di Biase, di numerosi sindaci e amministratori locali, oltre a cittadini, militanti e simpatizzanti provenienti da tutta la provincia di Chieti. Presente anche il circolo locale di Forza Italia.

“L’inaugurazione ha rappresentato un momento di democrazia, partecipazione e confronto”, conclude la nota.