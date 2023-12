L’AQUILA – Il candidato unico al coordinamento provinciale dell’Aquila di Fratelli d’Italia mette al riparo dalle polemiche, con l’elezione per acclamazione del segretario Claudio Gregori, sindaco di Barete e presidente provinciale della Cna, ma entra nel vivo la battaglia per i componenti del Consiglio direttivo.

Fratelli d’Italia ha aperto una fase congressuale per eleggere i suoi dirigenti locali e nel capoluogo regionale l’appuntamento è convocato per oggi, domenica 3 dicembre, dalle 9, presso la sede dell’Ance. Le votazioni per eleggere il coordinamento provinciale si svolgeranno da mezzogiorno alle 16.

Si dovranno eleggere, con votazione a scrutinio segreto, 9 membri della direzione provinciale, inoltre, il coordinatore, quindi Gregori, avrà facoltà di nominare altri 5 componenti, per un totale di 14.

Fanno parte di diritto della direzione provinciale i sindaci iscritti a FdI (senza diritto di voto) i consiglieri provinciali e regionali, sempre iscritti a FdI, con diritto di voto.

Sarà proprio sui nomi dei 9 componenti che si giocherà ancora una partita per garantire il controllo dell’organismo tra il sindaco dell’Aquila Pierluigi Biondi, fuori dai giochi anche per l’incompatibilità con la sua carica di responsabile nazionale Enti locali di Fdi, e il senatore Guido Liris, vice segretario regionale insieme e il capogruppo di Fdi in consiglio regionale, Massimo Verrecchia, con gli ultimi due che facendo squadra hanno portato a casa 2.600 tessere in provincia, contro le 1.300 tessere dell’asse Biondi e Mario Quaglieri, assessore regionale al Bilancio.

Per il toto candidati i nomi dei papabili sono quelli di Andrea Di Biase, capo di gabinetto del sindaco Biondi, nominato nel 2021 presidente della società in house della Regione Abruzzo Progetti; Amedeo Tirabassi, vice sindaco di Scoppito; Pasqualino Di Cristofaro, sindaco di Magliano dei Marsi; Livio Vittorini, consigliere comunale dell’Aquila, presidente della commissione Bilancio; Leonardo Scimia, capogruppo FdI al Consiglio comunale dell’Aquila; Gianluca Alfonsi, sindaco di Gioia dei Marsi e candidato alla Provincia; Maura Castellani, consigliere comunale dell’Aquila; Gianfranco Di Benedetto, consigliere comunale di Tornimparte; Bruno Di Bastiano; coordinatore provinciale FdI Giovani.