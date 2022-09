FDI L’AQUILA, “COSTRUIAMO IL FUTURO”: LA POLITICA PER I GIOVANI, INCONTRO CON LIRIS E ROSCANI

L’AQULA – La politica al servizio dei giovani con Fratelli d’Italia: questo è il tema dell’incontro elettorale che si terrà domani, venerdì 16 settembre, alle ore 18, all’Aquila, presso il Nero Caffè, su Corso Vittorio Emanuele II (l’incontro era programmato al Circolo Tennis, ma è stato spostato a causa del previsto maltempo).

A confrontarsi con i cittadini, e in particolare con i giovani aquilani, saranno Fabio Roscani, presidente di Gioventù Nazionale, organizzazione giovanile di Fratelli d’Italia, candidato alla Camera dei Deputati, e Guido Quintino Liris, candidato nel collegio uninominale abruzzese per il Senato. A introdurre sarà il coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia Pierluigi Biondi. Moderatore, invece, il capogruppo in Consiglio Comunale Leonardo Scimia.

L’incontro sarà in forma di dibattito aperto, sui temi più vicini ai giovani, in particolare sulla formazione, scolastica, universitaria e professionalizzante, il lavoro e l’impresa, le politiche a sostegno delle famiglie, così da raccogliere, elaborare e consegnare le istanze dei giovani aquilani agli auspicati rappresentanti dell’Aquila in Parlamento.