FDI L’AQUILA: DOMENICA 16 FEBBRAIO CONGRESSO CITTADINO PER RINNOVO COORDINAMENTO

L’AQUILA – “Con L’Aquila si apre la stagione congressuale dei circoli comunali della Provincia dell’Aquila, con l’intento di incrementare la presenza del partito sui territori, ascoltare le esigenze dei cittadini ed incrementare una partecipazione che sia sempre più attiva, al fine di affrontare insieme, con determinazione, le sfide future”.

Lo annuncia in una nota dal coordinatore provinciale FDI, Claudio Gregori, il quale ricorda che domenica prossima, 16 febbraio, dalle ore 10, all’Auditorium dell’Ance, sito in via Alcide De Gasperi (L’Aquila), si svolgerà il congresso cittadino del partito per l’elezione del presidente e del coordinamento.

Presiederà il senatore Guerino Testa. Tra i presenti, il senatore e coordinatore regionale, Etelwardo Sigismondi, il senatore e vice coordinatore regionale, Guido Liris, ed altri rappresentanti regionali e cittadini del partito Fdi.