FDI L’AQUILA: FRANCESCO CECI E VINCENZO UZZEO NEL COORDINAMENTO PROVINCIALE

L’AQUILA – “Il coordinamento provinciale di Fratelli d’Italia L’Aquila si arricchisce di nuove energie e competenze”.

Claudio Gregori, coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia L’Aquila annuncio l’ingresso, all’interno dell’organismo provinciale del partito, di Francesco Ceci e Vincenzo Uzzeo,

Ceci è laureato in Biologia Ambientale. Attualmente riveste il ruolo di Funzionario presso la Provincia dell’Aquila, nel Settore Territorio e Urbanistica. In ambito amministrativo è consigliere comunale di Luco dei Marsi, dove è anche Capogruppo del gruppo consiliare “Luco Nuova”, nonché Consigliere dell’Unione dei Comuni della Montagna Marsicana.

Vincenzo Uzzeo è laureato in Ingegneria Civile ed è un imprenditore attivo nel settore immobiliare. Ha maturato esperienza amministrativa, avendo ricoperto per dieci anni la carica di Assessore ai Lavori Pubblici e alla Protezione Civile nel Comune di Castel di Sangro.

“Da sempre appassionato di politica. Le loro competenze, la loro passione e la loro conoscenza del territorio rappresentano un valore aggiunto per il lavoro del nostro coordinamento provinciale, in un momento in cui Fratelli d’Italia continua a crescere e radicarsi sempre più in ogni realtà della provincia aquilana”, conclude Gregori.