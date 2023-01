FDI L’AQUILA, MALAFOGLIA: “IL GOVERNO HA MANTENUTO LE PROMESSE”

L’AQUILA – “Il governo ha mantenuto le promesse fatte in campagna elettorale: il nostro leader, Giorgia Meloni, aveva infatti assicurato all’Aquila e al sindaco, Pierluigi Biondi, un aiuto sostanziale nell’ultima fase della ricostruzione della città e così è stato”.

Lo dichiara in una nota il coordinatore di Fratelli d’Italia L’Aquila, Michele Malafoglia, in riferimento al decreto legge approvato dal Cdm che prevede anche per la ricostruzione pubblica dell’Aquila e del cratere sismico 2009 le stesse norme semplificate applicate agli appalti del Pnrr.

“Un plauso particolare al sindaco Biondi che fin dal primo mandato ha sollecitato i governi centrali affinché la ricostruzione del territorio fosse una prerogativa. Inoltre, la proroga contrattuale ai titolari degli uffici speciali per la ricostruzione dell’Aquila e del Cratere sismico 2009 restituisce continuità alla ripresa delle attività”.

“Il presidente del Consiglio Meloni considera prioritario il tema della ricostruzione del nostro territorio come dimostrato ogni giorno anche dai rappresentanti aquilani di Fratelli d’Italia eletti in Parlamento, Guido Liris e Etel Sigismondi, portavoce delle nostre istanze territoriali”, conclude Malafoglia.