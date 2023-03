FDI L’AQUILA, MANNETTI: “RICONSEGNATA TESSERA, UMILIATA SENZA MOTIVO DA NOTI ESPONENTI PARTITO”

L’AQUILA – “Con la massima discrezione ho riconsegnato la tessera di Fratelli d’Italia nel mese di agosto 2022 proprio per non mettere in difficoltà il partito in un momento così delicato come quello della campagna elettorale per le politiche”.

È l’ulteriore replica di Carla Mannetti a seguito della nota del coordinamento cittadino di Fratelli d’Italia con la quale per la prima volta è stato annunciato l’abbandono al partito dell’ex assessore alla Mobilità del Comune dell’Aquila.

Un caso nato con la presa di posizione di Mannetti rispetto alla questione del caos parcheggi in centro, una gestione non ritenuta in continuità con l’operato nel corso del suo mandato nella prima Giunta guidata dal sindaco Pierluigi Biondi, riconfermato a giugno, che ha attribuito la delega alla ex dirigente comunale Paola Giuliani.

Senza scendere nel merito della discussione, riferendosi a Mannetti, Fratelli d’Italia ha parlato di “posizioni inconciliabili”, in particolare “riguardo al conflitto russo-ucraino”.

E così Mannetti risponde: “Le mie posizioni sulla pace e sul conflitto ancora in essere tra la Russia e l’ Ucraina sono note poiché le ho sempre estrinsecate sui social”.

Nel testo della mail inviata ad agosto, tra le altre cose, si legge: “In questi anni sono stata parte di un percorso di cui ho condiviso idee e programmi, ma sono stata anche umiliata ripetutamente senza motivo da noti esponenti del partito, anche a livello regionale”.

E ancora: “Oggi, non riuscendo a condividere alcune scelte programmatiche di Fratelli d’Italia, soprattutto con riferimento al conflitto Russia-Ucraina, preferisco fare un passo indietro”.