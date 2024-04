FDI: LIRIS, “DALL’ABRUZZO PARTE MESSAGGIO ALL’EUROPA, RISCRIVIAMO REGOLE SU MODELLO ITALIA”

PESCARA – “C’è tanto entusiasmo per un momento storico per la nostra Nazione, dopo aver lottato per essere guida indiscussa del centrodestra e forza trainante nella Regione che ha battuto per due volte consecutive un centrosinistra che è stato un po’ il campo santo del campo largo, che qui ha concluso la sua esperienza. Oggi da Pescara e dall’Abruzzo parte un messaggio forte nei confronti dell’Europa, il modello Italia viene portato in Europa affinché possa essere esempio di buon governo”.

Così, ad AbruzzoWeb, il senatore aquilano di FdI Guido Liris, in collegamento da Pescara dove è in corso la conferenza programmatica di Fratelli d’Italia, cominciata oggi, da titolo “L’Italia cambia l’Europa”, nelle strutture allestite sulla spiaggia davanti la la centralissima nave di Cascella.

Oltre alla premier Giorgia Meloni, fino a domenica, saranno presenti tutti i leader del centrodestra, a cominciare dai vicepremier Antonio Tajani di Fi, Matteo Salvini della Lega, Maurizio Lupi di Noi Moderati e Lorenzo Cesa dell’Udc. Presente anche il presidente del Senato Ignazio La Russa. E poi la squadra dei ministri in quota Fratelli d’Italia, al gran completo, parlamentari e sindaci, grandi nomi delle partecipate di Stato ma anche del mondo delle Pmi.

Per quanto riguarda i temi salienti della kermesse, spiega Liris: “Dalle riforme del premierato e dell’autonomia differenziata, alla sicurezza, alla conservazione del Made in Italy, al modello sociale che abbiamo in mente per questo Paese. Dalla fine del ‘tutto gratis’ e dell’assistenzialismo, del reddito di cittadinanza, promuovendo modelli di premialità per coloro che decidono di rimboccarsi le maniche e di agire accanto alle Istituzioni per migliorare il territorio e la Nazione”.

“Vari temi, tutti affrontati da ministri, di fatto c’è un Governo intero che qui in Abruzzo sarà testimonianza di tutto quello che di positivo è stato fino ad oggi, disegnando la prospettiva futura dei prossimi anni in Italia e in Europa. Tenuto conto che in Europa si giocano partite molto importanti, che riguardano in particolar modo il Patto di stabilità, la contabilità europea che viene cambiata. Poter contare oggi in Europa significa poter andare a scrivere norme meno penalizzanti per l’Italia, e lo può fare un Governo come quello di Giorgia Meloni che, rispetto, a chi ci ha preceduto, non abbassa la testa, batte i pugni sul tavolo con decisione e detta le regole del gioco. Siamo qui con 3mila delegati a testimoniare la fiducia e la vicinanza all’operato di FdI, dando il nostro contributo in prospettiva futura”.

Commentando l’avvio della dodicesima legislatura in Regione, dopo la storica riconferma del centrodestra guidato dal presidente Marco Marsilio: “C’è tanta voglia, tanta ansia da prestazione, non abbiamo tanto tempo da perdere, da dedicare a collaudi. Veniamo da 5 anni che già ci hanno visto correre tantissimo e noi ripartiamo dopo esserci fermati solo per le elezioni. La politica sulle infrastrutture sarà particolarmente decisiva per rendere l’Abruzzo sempre più cerniera tra Nord e Sud, sempre più emancipato rispetto a politiche nazionali che per anni lo hanno visto relegato in terzo piano. Ci sono sfide importanti e se c’è qualche fibrillazione anche con gli amici alleati è perché c’è voglia di fare la differenza e di dimostrare di essere all’altezza del momento storico difficile ma tanto stimolante che stiamo vivendo”, conclude Liris.