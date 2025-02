AVEZZANO – Bagno di folla, con la presenza dello stato maggiore del partito oggi ad Avezzano, nel congresso comunale di Fratelli d’Italia che ha eletto per acclamazione Pierfrancesco Mazzei nuovo coordinatore cittadino.

Mazzei, 38 anni, nello staff di FdI in Consiglio regionale, prenderà il posto di Roberto Alfatti Appetiti, giornalista dell’ufficio stampa della Giunta regionale, che rimarrà componente del Comitato, insieme agli altri eletti Felicia Mazzocchi, Alessia Nazzicone, Patrizia Sucapane, Leo Contò, Sandro Stirpe, Giuseppe Ferreri, Crescenzo Presutti, Francesco Paciotti.

L’attesa nomina, frutto di una candidatura unitaria, è arrivata oggi nel corso del partecipato evento che si è tenuto presso l’Hotel della Piana, in via Tiburtina Valeria, al quale hanno partecipato i vertici del partito, dimostrando il grande interesse per un’elezione particolarmente significativa in vista delle amministrative in programma il prossimo anno in città.

Ma si è registrata anche qualche defezione importante in seno a Fdi, come quella del sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, responsabile nazionale enti locali ed ex commissario provinciale del partito, e il recordman di preferenze, con circa 12 mila voti, alle regionali di marzo, l’assessore regionale Mario Quaglieri, ex sindaco di Trasacco, acerrimo rivale politico del capogruppo in consiglio regionale, Massimo Verrecchia, avezzanese, rieletto con circa 8mila preferenze, protagonista della politica dei meloniani e del centrodestra in Regione e nella Marsica, organizzatore principale dell’evento nel capoluogo marsicano.

Una situazione che conferma la divisione, anche ad Avezzano (con la guerra tra Quaglieri e Verrecchia), in seno al primo partito italiano e della Regione Abruzzo e nella coalizione, una realtà che richiede il superlavoro la dirigenza meloniana in vista delle elezioni amministrative della prossima primavera ad Avezzano, con FdI che vuole mandare a casa con una coalizione coesa il sindaco, Gianni di Pangrazio, civico eletto nel 2020 con la presenza di ampie frange di centrodestra e centrosinistra che sta cercando di candidarsi con la coalizione di centrodestra.

In un congresso che ha visto la partecipazione del segretario regionale, senatore Etelwardo Sigismondi, e del vice segretario regionale, senatore Guido Liris, ex vice sindaco dell’Aquila, il presidente della provincia dell’Aquila, Angelo Caruso, sindaco di Castel di Sangro, e il segretario provinciale, Claudio Gregori, la coordinatrice di Teramo e consigliere regionale Marilena Rossi, il consigliere regionale Leonardo D’Addazio, il neo coordinatore Mazzei ha sottolineato che FdI di Avezzano “ha il maggiore numero di iscritti nella provincia” ma ha soprattutto lanciato la sfida della coalizione unita contro il sindaco Di Pangrazio, che sta cercando di ricandidarsi a sindaco forte dell’appoggio di dirigenti come Quaglieri.

E di personaggi come l’attuale assessore comunale Iride Cosimati, nel 2020 eletta in Consiglio con FdI, e poi nei mesi scorsi entrata in giunta senza rifare la tessera per i meloniani, e di suo genero Maurizio Gentile, entrato in Consiglio al posto della suocera. Entrambi oggi erano assenti, come gli esponenti di centrodestra vicini al sindaco, Maurizio Bianchini, presidente dell’Aciam, ed ex consigliere comunale di Fi, e Ornello Ernani, presidente del Cam. Presenti come “spie” per il sindaco d Avezzano i consiglieri di maggioranza Nello Simonelli ed Ernesto Fracassi.

Secondo fonti vicine al sindaco Di Pangrazio, erano assenti diversi esponenti del centrodestra storico della città di Avezzano. Stando a fonti vicine a Verrecchia, che con il senatore Liris ha l’assoluto controllo dei tesseramenti e quindi dei congressi provinciali, oggi c’è stata una prova di forza, chiara ed evidente, ed è emersa ferma la volontà della coalizione di centrodestra, comunque spaccata, di riconquistare il Comune di Avezzano.

Non a caso, gli alleati sono intervenuti con i dirigenti dei vari partiti: hanno portato il saluto per Forza Italia, l’assessore regionale alla Cultura e alla Formazione e presidente del consiglio comunale dell’Aquila, Roberto Santangelo, e il coordinatore provinciale, Gabriele De Angelis, presidente di Tua, società unica di trasporto pubblico regionale, ed ex sindaco di Avezzano, per la Lega il consigliere comunale Antonio Del Boccio, per l’Udc il coordinatore regionale e sindaco di Fossacesia, Enrico di Giuseppantonio, collegatosi da remoto, per Noi Moderati il consigliere comunale Alfredo Mascigrande, ex Lega.

In platea si è notata la presenza di ex assessori della Giunta Di Pangrazio come l’avvocato Roberto Verdecchia e Loreta Ruscio. Sempre stando a segnalazioni del gruppo organizzatore, queste presenze sarebbero la dimostrazione che Di Pangrazio non avrebbe più l’appeal del 2020.

Per Mazzei, vicino al capogruppo in Consiglio Verrecchia: “Il partito di FdI rappresenta il maggior numero di iscritti in provincia, e non solo; questo dato ci inorgoglisce ma contemporaneamente ci impegna a lavorare per il bene di questa città. La nostra azione dovrà essere rivolta alla promozione di una città forte e unita, fiera delle proprie ‘radici’, attenta al presente ma con lo sguardo rivolto al futuro”.

“Determinante – sottolinea – sarà la collaborazione con le altre forze politiche, a partire da quelle della nostra coalizione di centrodestra e con tutte le realtà associative cittadine per poter essere realmente pronti e risolutivi alle esigenze della città. Un ringraziamento doveroso a tutte le autorità intervenute, a ribadire un segnale di unità delle forze di centrodestra nel solco della “coerenza senza equivoci”.

“Grazie al Capogruppo FdI in Regione Abruzzo, Massimo Verrecchia, per il lavoro che svolge quotidianamente per il nostro territorio e a tutta la Dirigenza del partito Regionale nelle persone di Etel Sigismondi e Guido Liris e provinciale Claudio Gregori. Infine grazie ai membri del coordinamento formato da persone capaci e pronte a mettersi al servizio della comunità”, conclude.

Per quanto riguarda gli altri coordinamenti di FdI nelle principali città, l’ultimo in ordine di tempo, la settimana scorsa, è stato quello dell’Aquila, dove è stata eletta coordinatrice la componente della segreteria provinciale Daniela Ianni, data sempre in quota del senatore ed ex vicesindaco Liris. Il giorno prima, a Teramo, è stato rieletto per acclamazione il coordinatore cittadino Maurizio Di Sabato, generale dell’Aeronautica militare in pensione. Nelle scorse settimane sono stati eletti a Pescara Andrea Cocchini, e a Chieti Giuseppe Giampietro.