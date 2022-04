FDI, MELONI: “CAMPO CONSERVATORI PUO’ CONQUISTARE MAGGIORANZA”

ROMA – “Il campo dei conservatori può conquistare la maggioranza e oltre degli italiani. I progressisti ci hanno raccontato in questi anni un mondo che non esisteva, una globalizzazione senza regole: noi vogliamo tornare al realismo e al buon senso”.

Così la presidente di FdI, Giorgia Meloni, in un’intervista al Tg1. A chi le chiede quali sono i primi provvedimenti che prenderebbe se eletta al governo, risponde: “Attuerei il principio ‘più assumi meno paghi’: una detassazione sulle imprese sul fatturato commisurata alla quantità di manodopera rispetto al fatturato; detasserei quella parte della pensione che gli anziani dedicano al sostentamento dei loro figli e nipoti; farei un ministero del mare; e magari un liceo del Made in Italy per dare manodopera d’eccellenza al settore”.