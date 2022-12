FDI, MELONI: “QUESTI DIECI ANNI SONO UNA SCOMMESSA VINTA”

ROMA – “Questi 10 anni sono stati una scommessa vinta perché come voi sapete benissimo quando noi abbiamo dato vita a Fratelli d’Italia tutti erano certi che questo partito non sarebbe sopravvissuto e nessuno prendeva in considerazione che un giorno avrebbe guidato questa Nazione”.

Così il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, al suo arrivo a Piazza del Popolo per il decennale di FdI.

“Alla seconda opzione forse non ci credevamo neanche noi, però al fatto che una proposta politica fatta di persone per bene che mettono quello che è giusto per le proprie idee prima di quello che è utile per i loro percorsi personali io ho sempre creduto che questo potesse funzionare. E con me ci hanno creduto tanti altri che hanno sacrificato cose piccole e grandi per costruire questo progetto e se oggi siamo dove siamo lo dobbiamo a questo”.