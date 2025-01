FDI PESCARA: ANDREA COCCHINI NUOVO COORDINATORE CITTADINO, RINNOVATO DIRETTIVO

PESCARA – È Andrea Cocchini, avvocato 47enne, il nuovo coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia di Pescara.

La nomina è avvenuta ieri, per acclamazione, nell’Auditorium Petruzzi, durante il congresso comunale presieduto dal senatore e vice coordinatore regionale, Guido Liris, alla presenza del senatore e coordinatore regionale, Etelwardo Sigismondi, del deputato e vice coordinatore regionale Guerino Testa, del coordinatore provinciale Stefano Cardelli, dei consiglieri regionali Leonardo D’Addazio, Luca De Renzis e Francesco Prospero, del sindaco di Città Sant’Angelo, Matteo Perazzetti, e di numerosi amministratori di Pescara e provincia.

Come si legge in una nota, Cocchini rivolgendosi alla platea ha dichiarato: “Oggi è il giorno dell’emozione e sono onorato della fiducia accordatami”.

Ha ringraziato i genitori presenti per gli insegnamenti ricevuti, la dirigenza del partito, il coordinatore uscente Roberto Carota per “l’importante lavoro che prendo in eredità e dal quale ripartirò con impegno e determinazione quotidiana, per il bene della città e dei pescaresi. Tante sono le priorità del programma che ho stilato – ha anticipato Cocchini – dalla formazione politica per migliorare le competenze, ai giovani pilastro del futuro, dalla sicurezza dei cittadini al decoro urbano, passando per le politiche della famiglia, per la scuola e lo sport, solo per citare alcuni ambiti di intervento”.

“L’obiettivo – ha precisato – è certamente quello di affiancare l’amministrazione comunale nel porre particolare attenzione ai disagi derivanti da condizioni di fragilità sociale, creando sul territorio reali pari opportunità. Sento tutta la responsabilità del lavoro che mi accingo ad intraprendere – ha concluso – certo della passione e del senso del dovere che mi appartengono”.

Ad affiancare Cocchini ci saranno i nuovi componenti del direttivo comunale: Domenica Sangiorgio, Bruno Ciuffetelli, Marzia Mazzoni, Rocco De Marco, Mattia Cipriani e Nicolo’ Maselli.

Sono intervenuti, congratulandosi con il nuovo coordinamento e augurando un proficuo lavoro, anche il presidente del Consiglio regionale Lorenzo Sospiri e il sindaco di Pescara, Carlo Masci.

Come da cronoprogramma, proseguono per i mesi di febbraio e marzo i congressi negli altri circoli della provincia, tra cui Città Sant’Angelo (1 febbraio) e Montesilvano (23 febbraio).