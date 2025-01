FDI PESCARA: DOMENICA 26 GENNAIO CONGRESSO CITTADINO PER RINNOVO COORDINAMENTO

PESCARA – “Con Pescara apriamo la stagione congressuale dei circoli comunali, che rappresenta da sempre una fase fondamentale per rafforzare la presenza del partito sui territori, ascoltare le istanze dei cittadini e favorire una partecipazione attiva e consapevole”.

Lo scrive in una nota il coordinatore provinciale di FdI, Stefano Cardelli, ricordando che domenica prossima, 26 gennaio, alle 16.30, nell’auditorium Leonardo Petruzzi (via Delle Caserme, 60), si svolgerà il congresso cittadino del partito, a Pescara, per l’elezione del presidente e dell’intero coordinamento.

Presiederà il senatore e vice coordinatore regionale, Guido Liris. Tra i presenti, il coordinatore regionale, Etelwardo Sigismondi, il deputato e vice coordinatore regionale Guerino Testa, e il deputato FdI Paolo Pulciani.

“Il fine – rimarca Cardelli – è continuare a costruire una rete coesa e ben radicata in grado di affrontare con determinazione le sfide future. In quest’ottica, sono previsti momenti di discussione aperta, nel rispetto dei principi di trasparenza e integrità del partito. Ringrazio tutti i membri del direttivo per l’impegno e la dedizione finora profusi, certo che i nuovi componenti sapranno far tesoro dei risultati raggiunti puntando ad obiettivi sempre più ambiziosi”.