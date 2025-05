FDI PESCARA: “FORMAZIONE POLITICA DI ALTO LIVELLO, SUCCESSO DEL CICLO DI INCONTRI CULTURALI”

PESCARA – “Elevare il livello qualitativo della formazione politica, promuovere la cultura del confronto e coinvolgere dirigenti, cittadini e giovani in un percorso di crescita consapevole: questa è la mission del ciclo di incontri formativi avviato dal dipartimento Formazione di Fratelli d’Italia della provincia di Pescara”.

Lo afferma Vincenzo Cancelli, presidente dell’associazione culturale Europa Futura e co-organizzatore del progetto.

“Un’iniziativa – si legge in una nota – che sta riscuotendo grande successo e partecipazione, grazie all’impegno del responsabile del dipartimento Formazione, Maurizio Giancola, e dello stesso Cancelli. Dal suo avvio nell’ottobre scorso, il programma ha offerto approfondimenti di alto profilo su tematiche cruciali, per la costruzione di una classe dirigente sempre più preparata”.

“Dopo il confronto del 2 maggio scorso con il professor Luigi Copertino, autorevole studioso del Conservatorismo e della Destra, gli incontri proseguiranno fino al 6 giugno, quando il ciclo si chiuderà con il dibattito su ‘La nostra visione Universitaria’, affidato al segretario nazionale di Azione Universitaria, Nicola D’Ambrosio“.

“Questi appuntamenti rappresentano un’opportunità straordinaria per chi vuole approfondire il dibattito politico e culturale con strumenti adeguati – ribadisce Cancelli – abbiamo registrato una partecipazione crescente, con un coinvolgimento significativo di giovani, elemento che conferma l’efficacia di questo percorso. La formazione politica non può essere improvvisata: serve metodo, studio e confronto. Grazie alla sinergia con Fratelli d’Italia, abbiamo reso possibile un percorso di approfondimento utile non solo ai dirigenti di partito ma anche a cittadini comuni interessati a comprendere meglio le dinamiche politiche. Siamo orgogliosi di aver contribuito alla crescita del dibattito dentro e fuori il partito”.

Cancelli ha voluto ringraziare i dirigenti di Fratelli d’Italia che hanno sostenuto il progetto, in particolare il coordinatore provinciale, Stefano Cardelli, “per l’impegno e la presenza costante”.

“Questo ciclo di incontri dimostra che la buona politica si costruisce con il pensiero e la cultura. È nostro dovere offrire strumenti di analisi per formare una classe dirigente competente e consapevole e il buon esito di questa iniziativa ci spinge a continuare su questa strada. Con queste premesse, Fratelli d’Italia Pescara conferma il suo impegno nel promuovere la crescita politica e culturale, rafforzando il legame con il territorio e investendo nella formazione delle nuove generazioni”, conclude Cancelli.